شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة خريجى الأزهر تشيد ببسالة القوات المسلحة في الثأر لشهداء الواجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ببسالة رجال القوات المسلحة في الثأر لشهداء الوطن، الذين اغتالتهم يد الخسة في الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع مؤخرا في بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم، إن ما تقوم به القوات المسلحة في حماية الأرض والعرض، ودفاعهم عن الوطن ضد المجرمين الذين يستبيحون الدماء، ويقتلون الأبرياء، ويعتدون على رجال الأمن الذين يسهرون على حفظ الأرواح والأوطان لهو الجهاد الحقيقي الذي جاءت به شريعة الإسلام وأمر به الله تعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام.

وأضافت المنظمة، أن الشجاعة ليست بجديدة على أبطال قواتنا المسلحة الذين سطروا في مثل هذا اليوم العاشر من رمضان ملحمة سطرها التاريخ في استعادة أرض سيناء الحبيبة، وعقيدة جيشنا على عهدها في حفظ رمال هذه الأرض الطاهرة ضد خوارج العصر من الإرهابيين والمتطرفين.