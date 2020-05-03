شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 22 سفينة آخر 24 ساعة مع تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 3 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 8500 طن يوريا و9250 طن فوسفات و682 طن ملح صوديوم، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 6116 طن حديد و7670 طن خردة و20764 طن قمح و6529 طن ابلاكاش و2177 طن أرز و2500 طن زيت طعام. ‎

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وبلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 402 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( برتقال وليمون ) وخضروات ( فاصوليا وفلفل وخضار مشكل ) وحاصلات زراعية ( بصل وثوم ) يتم تصديرها إلى كلا من السعودية وبريطانيا وأسبانيا وهولندا والمانيا وسيريلانكا ومالطا.

كما بلغ عدد الحاويات الوارد 421 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1936 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 177476 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 89299 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2729 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، فى حين غادر عدد 912 شاحنة منها 388 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 21266 من البضائع العامة.