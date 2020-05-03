شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المستشار أمير العبد نجل رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رابطة الجامعات الإسلامية والأمانة العامة وفاة المستشار أمير العبد نجل الدكتور أسامة العبد أمين عام الرابطة ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب.

وتقدمت الرابطة وسائر العاملين بخالص التعازى والمواساة إلى الدكتور أسامة العبد الأمين العام للرابطة فى وفاة نجله الغالى المستشار أمير العبد (رحمه الله وأكرم مثواه ) داعين اللهَ سبحانه تعالى أن يرحمه برحمته الواسعة، وأن يتقبله في الصالحين، وأن يسكنه فراديس الجنان، وأن يُعلي قدره، ويفسح له في قبره، وأن يُنوره له، وأن يُنزل عليه وعلى جميع أمواتنا الضياءَ والنور، والفرحةَ والسرور، من يومنا هذا إلى يوم النشور.

وتوجهت الرابطة بالدعاء: اللهم أجرنا في مصيبتنا خيرا إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.... اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله.. يارب العالمين، فيما أرسلت العديد من الجهات الدولية بالعزاء وفى مقدمتها المجلس العالمى للمجتمعات المسلمة وامينها العام محمد البشارى بالعزاء.