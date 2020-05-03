شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية يعزيان الدكتور أسامة العبد فى وفاة نجله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، في وفاة نجله المستشار أمير أسامة العبد، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».

كما تقدم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وجميع العاملين بدار الإفتاء المصرية بأحر التعازي والمواساة للدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب وأمين عام رابطة الجامعات الإسلامية في وفاة نجله المستشار أمير العبد رحمه الله رحمة واسعة وإنا لله وإنا إليه راجعون.