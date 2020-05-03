شكرا لقرائتكم خبر عن زحام فى أول يوم عمل بمكاتب التوثيق بالشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد أول يوم عمل بمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى، زحام كبير من جانب المواطنين الراغبين فى انهاء بعض خدمات الشهر العقارى التى قررت وزارة العدل استثنائها من تعليق العمل مع عدم التزام بعض المواطنين بالتدابير الاحترازية من كورونا.



مكتب توثيق المقطم بالقاهرة

وبدأت مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري، على مستوى الجمهورية، اليوم فى تقديم 8 خدمات للجمهور المتعامل مع تلك المكاتب، تنفيذا لقرار وزارة العدل باستثناء عددا من خدمات التوثيق بالشهر العقارى من تعليق العمل فى إطار الوقاية من كورونا.



مكتب توثيق قليوب بالقليوبية

وتتضمن معاملات الشهر العقارى فى مكاتب التوثيق كل من:

1-توثيق التوكيلات الخاصة

2-توثيق عقود بيع السيارات

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3-توثيق عقود الإيجار الرسمية - إثبات تاريخ-

4-التصديق على الدفاتر الإيجارية

5-محضر إيداع وصية مغلقة

6-محضر فتح وصية مغلقة

7-التوكيل الخاص بصرف المعاش

8-توثيق الإقرارات.

ونتج عن فتح مكاتب الشهر العقارى والتوثيق فى المحافظات، تكدس لعدد كبير من المواطنين الذين كانوا ينتظرون استئناف العمل بالمكاتب بهدف انهاء بعض المعاملات، وهو ما تتطلب فى بعض المكاتب لتدخل بعض الجهات لتنظيم دخول المواطنين وإعطاء مسافات آمنة بين كل شخص وأخر مع الزام كل من يدخل المكتب مرتديا كمامة طبية.



مكتب التوثيق بالدخيلة بالإسكندرية

فيما لم تظهر أى علامات لزحام فى مكاتب التوثيق فى بعض المحافظات وفى الأندية الرياضية وداخل المدن العمرانية الجديدة، وذلك نظرا للامكانيات التى تتمتع بها تلك المكاتب وقلة عدد الجمهور المتردد عليها فى الأوقات الطبيعية.