شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ينعى نجل رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المستشار أمير العبد، نجل الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، وأمين عام رابطة الجامعات الإسلامية.

وقال جمعة فى بيان اليوم: "نسأل الله (عز وجل) أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يفرغ على والده ووالدته وأهله الصبر والسلوان".

من ناحية أخرى كانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، أدانت حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مدرعة جنوب منطقة بئر العبد بمحافظة سيناء وأسفر عن استشهاد وإصابة ضابط وصف ضابط و8 جنود آخرين.

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وأكدت اللجنة أن هذا الحادث الإرهابي الخسيس والغادر لن يؤثر في عزيمة أبطال ورجال القوات المسلحة المصرية في حربها ضد الإرهاب والإصرار على دحر هذا الإرهاب والقضاء عليه، والشعب المصري يصطف خلف القيادة السياسية والجيش والشرطة مدعما ومؤازرا ومساندا في مواجهة ومحاربة الإرهاب، وهذا الحادث الجبان يزيدنا إصرارا وثباتا وقوة.

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن الإرهاب لا دين له ولا وطن له، والإرهاب ضد الإنسانية، وإن هذه الجرائم الإرهابية لا يقبلها أي دين، ومصر عازمة علي القضاء علي هذه الجماعات المتطرفة والتكفيرية الظلامية.

وطالب رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، المجتمع الدولي وكل المنظمات والجهات الدولية المعنية، بالتحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الدول الممولة والداعمة والراعية للإرهاب، قائلاً: "يجب اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يمول ويرعي الإرهاب، والتكاتف بين الدول لتوحيد وتكثيف جهود مكافحة الإرهاب والتطرف".

وقدمت اللجنة الدينية خالص العزاء لأسر الشهداء داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم جنات الفردوس الأعلى مع الشهداء والأبرار وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.