شكرا لقرائتكم خبر عن "كايرو فستيفال سيتي مول" يطلق حملة دعم العمالة الخدمية بمستشفيات الحجر والحميات على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار دعم جهود الدولة خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد وسعيا لمساندة العمالة والطبقات الأكثر استحقاقا، أعلن "كايرو فستيفال سيتي مول" عن التعاون مع مؤسسة مصر الخير، لإطلاق مبادرة "دعم العمالة الخدمية في مستشفيات الحميات والحجر" على مستوى الجمهورية تحت شعار "فاكرينهم بالخير"، حيث تستهدف هذه الحملة عمال الخدمات مثل مسئولي الأمن وعمال النظافة وحراس البوابات وغيرهم ممن يعدون "جنودا مجهولين" يساهمون في الحفاظ على سير المنظومة الصحية في مستشفيات الحجر الصحي والحميات. وتتضمن الحملة توزيع مساعدات ومواد غذائية على هؤلاء العاملين لمساندتهم خلال شهر رمضان، ودعمهم للعبور من الظرف الراهن.

دعما للحملة وتشجيعا على مزيد من المساهمة الفعالة في تحقيق أهدافها، يقوم "كايرو فستيفال سيتي مول" بالتبرع لصالح الحملة لضمان امداد حوالي 20,000 فردا بالمواد الغذائية والسلع الرمضانية خلال الشهر الكريم

من جانبه أكد هيثم حجار، مدير عام "كايرو فستيفال سيتي مول" على أهمية الدور المجتمعي الذي يلعبه المول في هذا الوقت الحرج الذي تمر به البلاد، وأهمية المساهمة في دعم الفئات الأكثر استحقاقا في المجتمع خاصة مع قدوم رمضان في ظل هذه الظروف الاستثنائية. ولفت حجار "أردنا ادخال السرور على نفوس هؤلاء العاملين بشهر رمضان، لان معظم الحملات الحالية تتوجه للمستشفيات والأطقم الطبية، لكننا أردنا توجيه الدعم للعاملين بهذه المستشفيات عرفانا منا بدورهم الذي من الممكن ألا يشعر به الكثيرين لكنه في الحقيقة في غاية الأهمية، خاصة وأنهم يعرضون أنفسهم وذويهم لخطر العدوى من أجل المنظومة الصحية وسلامة وأمن المجتمع."

كما أشار حجار إلى حرص "كايرو فستيفال سيتي مول" على الالتزام بالمسئولية المجتمعية انطلاقا من وعي المول بأنه جزءا من هذا المجتمع. وأكد على أنه من عادة المول مشاركة الطبقات الأكثر استحقاقا خلال شهر رمضان الكريم لتعزيز وتشجيع المواطنين خاصة من زوار المول على دعم هذه الفئات أيضًا، تفعيلا لدور الفرد في المجتمع وتأكيدا على أهمية التعاون والتآزر.

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وصرحت المهندسة أمل مبدي رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير ان التعاون مع "كايرو فستيفال سيتي مول" في حملة دعم العمالة الخدمية بمستشفيات الحجر والحميات على مستوى الجمهورية هي خطوة هامة في دعم المنظومة الطبية بمستشفيات العزل والحجر الصحي وأكدت على تقديرها الكامل لكافة الشركات التي تقدم دورها المجتمعي بتدخلات تنموية مؤثرة وندعو الله ان يحفظ جميع المصريين.

منذ بداية أزمة كورونا قام المول بإطلاق عدد من المبادرات التي من شأنها مساندة وتشجيع الأطقم الطبية من خلال حملة إعلانات خارجية في الطرق الرئيسية. كما حرص المول على تذكر اليتيم في يومه وإدخال السرور على قلبه خاصة خلال هذه الفترة، تم ارسال الهدايا والألعاب التي تم تعقيمها وتطهيرها للأطفال في عدد من دور الأيتام، كما تم ارسال صناديق لمواد تعقيمية وتطهيرية لحمياتهم وضمان سلامتهم، هذا بالإضافة إلى المبادرات المعتادة للمول التي تستهدف فئات المجتمع في حاجة للدعم.