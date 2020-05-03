شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: لن يكون هناك تراجع للنمو الاقتصادى فى مصر بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، أن جائحة فيروس كورونا لم تمر علينا جائحة مثلها مثل وقت طويل، مشيرة إلى أن العديد من الدول ستمر بنو اقتصادى سلبى جراء تلك الجائحة والتأثير السلبى يتجاوز الأزمة الاقتصادية التى كانت فى عام 2009، وإن مصر لم تمر بذالك التأثير السلبى نتيجة الإجراءات الوقائية التى تتخذها الحكومة. ولن يكون هناك تراجع فى النمو الاقتصادى فى مصر.

وتابعت راندا أبو الحسن خلال مداخلة عبر خاصية سكايب فى برنامج "الآن"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن البشرية سوف تنتصر على فيروس كورونا ولكن لابد من أخذ الإجراءات الوقائية لأن الفيروس سريع الانتشار، مشيرة إلى أنه لابد من ضرورة الوعى فى التباعد الجسدى ولا يوجد خيارات لذلك.

وواصلت قائلة أن هناك تنسيقا بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومصر، وهناك مراحل تنسيق مع مصر وهى التحضير فى الأمور الصحية والتباعد الجسدى، والأمر الثانى هو الاستجابة والتعايش مع الفيروس حتى لا يؤثر على الاقتصاد، والمرحلة الثالثة هى مرحلة التعافى.