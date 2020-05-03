شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يتوقع زيادة فى إصابات كورونا بإسرائيل بعد قرار نتنياهو بإعادة فتح المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار قرار الحكومة الإسرائيلية، بالعودة التدريجية إلى المدارس، قلقا كبيرا فى إسرائيل، حيث كشف تقرير داخلى تم تقديمه إلى مجلس الأمن القومى أن فتح المدارس سيؤدى إلى ارتفاع بنسبة 20% فى عدد الإصابات بكورونا خلال شهر الجارى فى إسرائيل.

وأضاف التقرير الذى نشرته القناة الثانية الإسرائيلية أن فتح الصفوف العليا والمتوسطة فى المراحل التعليمية من شأنه أن يزيد الإصابة بكورونا بنسبة 10%، فى حين أن فتح الروضات له تأثير أقل بكثير على معدلات الإصابة.

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وأكد التقرير أن المخاوف تتزايد وخاصة أن وزارة التربية والتعليم فى إسرائيل لم تصدر تعليمات للمعلمين وأهالى الطلبة بخصوص الإجراءات التى سيتم اتباعها بافتتاح الصفوف.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت عودة الطلاب إلى جهاز التعليم على مراحل، اليوم الأحد بطلاب الصفوف الأولى والثانية والثالثة والحادية عشرة والثانية عشرة، على أن تعود بقية الصفوف حتى موعد لا يتجاوز الأول من يونيو.

ومن المقرر أن تفتح رياض الأطفال والحضانات (للرضّع وجيل الطفولة المبكّرة) يوم الأحد 10 مايو الجارى، ولن تكون العودة إلى التعليم إجبارية، إلا لطلاب المدارس الثانوية الذين يجرون امتحانات هذا الصيف.