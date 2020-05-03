دقة التفاصيل.. مسلسل الاختيار يبدع فى توثيق صورة لـ"منسى وعشماوى" معًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت أسرة مسلسل الاختيار فى الاستمرار فى توثيق الأحداث الحقيقية للشهيد أحمد صابر منسى، وذلك بالاستفادة من أرشيف الفيديوهات والصور المليئ بالتفاصيل للشهيد الراحل.

الصورة الحقيقية لمنسى وهشام عشماوى



الصورة من مسلسل الاختيار تجمع بين منسى وعشماوى وحيث رصدت حلقة اليوم من مسلسل الاختيار، صورة تجمع بين الشهيد أحمد منسى، والإرهابي المعدوم شنقا هشام عشماوى، وقت خدمتهما معا بالقوات المسلحة، قبل أن يختار كلا منهم طريقه، حيث خلد أحمد منسى تاريخه بحروف من نور فى الجيش المصرى، بينما كتب هشام عشماوى سيرته فى سجل الخونة والارهابيين. Advertisements وظهر منسى وعشماوى معا فى الصورة وبنفس الخلفية فى الصورتين . يذكر أن مسلسل الاختيار يعرض على قناة أون تى فى، ومن بطولة الفنان أمير كرارة، وإخراج بيتر ميمي.

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