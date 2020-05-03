شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أجواء أول صلاة تراويح فى رمضان من مسجد عمرو بن العاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبث الخليج 365 أول صلاة تراويح تقام الآن من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، في ظل الآزمة التي يعيشها العالم الإسلامي بسبب فيروس كورونا. Advertisements وقالت وزارة الأوقاف، إنه سيتم بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيا يوميا من مسجد سيدنا عمرو بن العاص بمصر القديمة بالقاهرة، بحضور إمام المسجد واثنين فقط من العاملين به، وحيث تختار إذاعة القرآن الكريم يوميا أحد القراء المعتمدين إذاعيا لصلاة التراويح بالمسجد. وأكدت وزارة الأوقاف، أن قراراها جاء مع اقتراب العشر الأواخر من رمضان، وفى ظل حرص وزارة الأوقاف المصرية على بث بعض الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم، وبعد تأكد الوزارة من انضباط الأمور والتزام جميع أئمتها والعاملين بضوابط غلق المساجد، ونجاح ضوابط تشغيل قرآن المغرب وقرآن الفجر، والتزام جميع المديريات والإدارات بالضوابط التى قررتها الوزارة، وتفهم المواطنين المحترمين جميعا لهذه الضوابط التى تتخذها الوزارة بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية والطبية معًا.

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