شكرا لقرائتكم خبر عن الجارديان: دول معادية تحاول اختراق الجامعات البريطانية لسرقة أبحاث حول كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر خبراء الأمن السيبراني من أن هناك دولاً معادية تحاول اختراق الجامعات والمرافق العلمية البريطانية لسرقة البحوث المتعلقة بكوفيد-19، بما في ذلك تطوير اللقاحات، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC) إن نسبة مثل هذه الهجمات السيبرانية المستهدفة زادت، ووصفت النشاط الإجرامي بأنه "يستحق الشجب".

من المفهوم أن دولاً من بينها إيران وروسيا تقف وراء محاولات القرصنة، في حين قال الخبراء إن الصين هي أيضًا الجاني المحتمل.

يعتقد أن هناك العشرات من الجامعات والمؤسسات ذات القدرات الطبية الحيوية التي تعمل على أبحاث كوفيد-19، بدءًا من الاختبارات التشخيصية الجديدة واختبارات الأجسام المضادة إلى العلاج التجريبي.

ومع ذلك، من المفهوم أنه لم تكن هناك هجمات ناجحة على الجامعات أو مؤسسات البحث حتى الآن.

وقال متحدث باسم NCSC: "إن أي هجوم ضد الجهود المبذولة لمكافحة أزمة الفيروس التاجي أمر يستحق الشجب تمامًا. لقد رأينا نسبة متزايدة من الهجمات السيبرانية المتعلقة بالفيروس التاجي ويعمل خبراؤنا على مدار الساعة لمساعدة المؤسسات المستهدفة.

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"ومع ذلك، ظل المستوى الإجمالي للهجمات الإلكترونية من قبل المجرمين والدول ضد المملكة المتحدة مستقرًا خلال الوباء".

قالت جامعة أكسفورد، التي تبذل جهودًا رائدة عالميًا في مجال تطوير اللقاحات وبدأت مؤخرًا تجارب بشرية، إنها تعمل مع NCSC لحماية أبحاثها.

تتعاون AstraZeneca،وهي مجموعة أدوية مقرها كامبريدج، مع الجامعة لتصنيع وتوزيع اللقاح إذا أظهرت التجارب السريرية أنه فعال.

قال متحدث باسم الجامعة: "جامعة أكسفورد تعمل بشكل وثيق مع NCSC لضمان أن أبحاثنا حول كوفيد-19 لديها أفضل أمن وحماية إلكترونية ممكنين".