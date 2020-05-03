تمهيدا لعودة العمل لطبيعته.. النائب العام يوجه بإرسال مستلزمات الوقاية من كورونا لأعضاء النيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

وجه النائب العام المستشار حماده الصاوي، بتوفير التدابير والأدوات والمواد اللازمة، لأعضاء وموظفي النيابة على مستوى الجمهورية؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تمهيدا لعودة العمل إلى طبيعته، والإعداد لكل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

وكان النائب العام قرر فى مارس الماضي، إلغاء أعمال الفترة المسائية بالنيابة العامة بكافة أنحاء الجمهورية، مع استمرار العمل بالنيابات بالفترة الصباحية حتى الساعة 5 مساءً كأحد أقصى، وذلك مواكبة لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة حظر حركة المواطنين بالطرق العامة

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ووجهت النيابة، حسب خطاب حصل الخليج 365 على نسحة منه - رؤساء الاستئناف إلى إرسال مندوب عن كل نيابة إلى مقر النيابات بمكتب النائب العام بعد غد الثلاثاء، لتسليمه الكمية المقررة من الكمامات المستدامة لأعضاء النيابة العامة والموظفين وأمناء الاستيفاء والسائقين وأفراد الحراسة والعمال، ودفعة إضافية من مطهرات الأيدي والسترات الوقائية للنيابات التي أخطرت بنفاذ السترات منها.

وجاء الخطاب أنه يمكن تكرار استخدام الأدوات شريطة تعقيمها بمادة الكحول، وألا يستبدلها أحد بأخرى حوزة شخص آخر، وأن الأعداد المقررة قد جرى تحديدها وفقا للأعداد التي أرسلتها كل نيابة لإدارة النيابات.

وشمل الخطاب، تعليمات النائب العام باتخاذ اللازم نحو التنسيق مع مديرات الصحة المختصة لتطهير وتعقيم النيابات واستراحات الأعضاء، وإخطار إدارة النيابات بأي عقبة تشوب هذا التنسيق؛ لتذليلها.