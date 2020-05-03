لأول مرة.. الصحة العالمية تكشف توزيع إصابات كورونا في محافظات مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشفت وثيقة أعدها مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، عن توزيع حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المحافظات المصرية حتى أول مايو الجاري.

وبحسب وثيقة الصحة العالمية، احتلت القاهرة صدارة المحافظات في تسجيل إصابات بفيروس كورونا، تلتها محافظة الجيزة، ثم الإسكندرية، القليوبية، المنوفية، دمياط، الأقصر، بني سويف، الغربية، أسوان، قنا، الدقهلية، البحيرة، بورسعيد، الفيوم، البحر الأحمر، الشرقية، كفر الشيخ، أسيوط، المنيا، سوهاج، جنوب سيناء، مطروح، الوادي الجديد، الإسماعيلية، السويس.

وجاءت محافظة مطروح في الترتيب الأخير للمحافظات التي سجلت إصابات بكورونا، وحينها لم تكن المنظمة قد اعتمدت وجود حالة واحدة مصابة في محافظة شمال سيناء.

وسجلت جميع محافظات الجمهورية إصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد أن استمرت شمال سيناء بدون إصابات منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضي.

Advertisements

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.

أكد مسؤولان بمكتب منظمة الصحة العالمية لمصراوي، صحة الوثيقة.