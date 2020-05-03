بطريرك الكاثوليك يدعو للصلاة والصوم يوم 14 مايو لرفع وباء كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
دعا الأنبا إبراهيم إسحق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك وبطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، أبناء الكنيسة الكاثوليكية بمصر ليوم صلاة وصوم تضامنا مع توصية قداسة البابا فرانسيس ورسالة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.
وقال بطريرك الأقباط الكاثوليك في رسالته: نوصي بأن يكون يوم الخميس المقبل، والموافق 14 مايو، يوم صلاة وصوم، كل فرد في مكانه؛ ليرفع الله هذا الوباء، وأن يلهم العلماء لاكتشاف الدواء المناسب ليقضي عليه، وأن ينقذ العالم من التبعات الصحية والاقتصادية والإنسانية جراء انتشار هذا الوباء الخطير.
وتقدم كل القداسات في هذا اليوم على هذه النية الخاصة، ولأجل شفاء كل المرضى.
وأضاف: "الرب قادر أن يحررنا من كل خوف ويشفينا من كل مرض ويحفظ كل إنسان في سلام وامان، بشفاعة امنا العذراء مريم، وجميع القديسين. طالبًا صلاتكم من أجلي ومن أجل الكنيسةوالوطن، أؤكد لكم جميعا صلاتي وأمنحكم البركة الرسولية".
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