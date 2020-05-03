مطرانية طنطا للروم الأرثوذكس تشدد على منع للتواجد في الكنائس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
جددت مطرانية إرموبوليس (طنطا) للروم الأرثوذكس مطالبتها بضرورة قيام الكهنة بعدم السماح لأي مؤمن بالتواجد داخل أي كنيسة من كنائس الإيبارشية، التي يقام فيها الصلوات والأبواب مغلقة بحسب القرار البطريركي.
يأتي ذلك بناء على قرار البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، وتوجيهات مطران طنطا المتروبوليت نقولا.
وقال بيان المطرانية، إنه على المؤمنين الالتزام بعدم تواجدهم في الكنيسة أو محيطها، حفاظًا على استمرار الصلوات والتي يتابعونها من منازلهم من خلال البث المباشر.
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