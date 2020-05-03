أخبار مصر | بدء إزالة مخالفات البناء بشارع جسر السويس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بدء إزالة مخالفات البناء بشارع جسر السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، البدء في إزالة جميع مخالفات البناء بشارع جسر السويس، أحد المحاور المرورية المهمة في شرق القاهرة.

وأوضح نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، أنه تم البدء بعقار مخالف أمام ميدان الألف مسكن، تم بناؤه من دون ترخيص، وتجاوز قيود الارتفاع المسموح به، مؤكدًا عدم التصالح في المخالفة.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قد شكل لجنة قانونية ضمت في هيئتها عدة جهات أهمها الإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة، لبحث مدى قانونية العقارات المقامة على شارع جسر السويس بنطاق حي عين شمس، وترعة الطوارئ بنطاق حي السلام أول.

محافظ القاهرة: الانتهاء من تطوير شارع جسر السويس بنسبة 98٪؜

وفي سياق آخر، تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال تطوير شارع جسر السويس في المنطقة الواقعة بين شارع القبة وميدان الألف مسكن، والذي تنفذه مديرية الطرق بالمحافظة بتكلفة 48 مليون جنية وهي الأعمال التي تقوم بها المحافظة، في إطار خطتها لرفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية في المنطقة.

وأضاف محافظ القاهرة أن نسبة تنفيذ أعمال التطوير التي بدأت شهر أكتوبر الماضي، بلغت 98% حيث تشمل أعمال التطوير توسعة الشارع وإعادة توزيع الإنارة وإعادة زراعة الجزيرة الوسطى.

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وتابع محافظ القاهرة، أنه تم توسعة عرض شارع جسر السويس الذي يبلغ طوله 4.7 كم ليصبح 22.5 متر للاتجاه الواحد بدلا من 11.5 متر قبل التطوير.

كما تفقد محافظ القاهرة حملة النظافة المكبرة التي استهدفت شوارع 6 أكتوبر وعزيز المصري وأحمد عصمت وعبد الحليم محمود وأحمد عرابي والعشرين بعين شمس لرفع تراكمات القمامة والرتش من الشوارع.

انهيار شدة بميدان الساعة

وفي سياق منفصل، أكدت محافظة القاهرة، انهيار شدة إحدى "كمرات" كوبري ميدان الساعة أثناء العمل؛ نتيجة هبوط التربة أسفل الشدة دون حدوث خسائر في العاملين بالموقع.

وأوضحت فى بيان لها، أن الانهيار وقع يوم الخميس، الساعة الخامسة والربع مساء، حيث انهارت الشده الخاصة بإحدى "كمرات" كوبري ميدان الساعة نتيجة هبوط الأرض أسفل الشدة.

وقالت المحافظة في بيانها: إن التحاليل المبدئية تشير إلى أن هبوط الأرض حدث بسبب تسرب المياه من أحد خطوط الصرف الصحي الماره بالقرب من موقع الشدة، ولم تحدث أي خسائر في العاملين الموجودين بالموقع.

وتم نقل 3 من العمال الذين تواجدوا بالقرب من موقع الانهيار نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، وعمل الفحوصات اللازمة لهم وخروجهم وعودتهم لموقع المشروع، كما قامت الشركة المنفذة للكوبري؛ برفع الشدة المنهارة وإزالة الخرسانة لاستكمال العمل بالموقع وإنهاء المشروع طبقا للتوقيت المخطط.