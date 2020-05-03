أخبار مصر | برلمانية: السيسي يولي اهتماما مستمرا بالعاملين في مواقع المشروعات القومية والمصانع

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: السيسي يولي اهتماما مستمرا بالعاملين في مواقع المشروعات القومية والمصانع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشادت فايقة فهيم، عضوة مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه برئيس الوزراء؛ لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الكبرى، باستمرار العمل بها مع تطبيق أعلى درجات الوقاية والرعاية الصحية للعاملين بالمواقع للحفاظ على سلامتهم.
وأوضحت في بيان مساء اليوم الأحد، أن الدولة تسير في اتجاهين في وقت واحد باستراتيجية شاملة تستهدف استمرار دفع عجلة الإنتاج والتشييد والبناء والسعي للانتهاء من خارطة تنفيذ المشروعات القومية في الوقت المحدد لها، في الوقت الذي وضعت فيه الدولة خطة عازمة لمواجهة فيروس كورونا، وتطبيق إجراءات احترازية مشددة لمواجهة هذا الوباء.
وأكدت أن الرئيس يولي اهتماما كبيرا ويصدر توجيهاته باستمرار للاطمئنان على العاملين سواء بمواقع المشروعات القومية، أو المصانع، ووقايتهم وحفظ سلامتهم، والزامهم بارتداء الكمامات أثناء العمل لتقليل فرص انتقال العدوى بينهم.
السيسي يوجه باستمرار العمل في المشروعات القومية الكبرى
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار العمل والمتابعة الدورية لمختلف الأعمال الإنشائية والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية، مع الالتزام بتطبيق أعلى درجات الوقاية وتوفير مقتضيات الأمان والرعاية الصحية للعاملين بالمواقع للحفاظ على سلامتهم.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية في ضوء تداعيات فيروس كورونا، فضلًا عن تطورات خطة الحكومة لنقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة.
ومن ناحيته، استعرض رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للبنية الأساسية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما تشمله من طرق ومرافق، فضلًا عن المشروعات الإنشائية والمجمعات السكنية الرئيسية، إلى جانب البنية التحتية اللازمة لميكنة الوزارات والجهات الحكومية بالعاصمة في إطار التحول الرقمي للدولة.
كما تم عرض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، بما فيها مختلف المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية والسكنية الجاري إنشاؤها وفق أعلى المعايير الهندسية والبيئية.