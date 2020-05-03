أخبار مصر | برلمانية: السيسي يولي اهتماما مستمرا بالعاملين في مواقع المشروعات القومية والمصانع

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: السيسي يولي اهتماما مستمرا بالعاملين في مواقع المشروعات القومية والمصانع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت فايقة فهيم، عضوة مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه برئيس الوزراء؛ لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الكبرى، باستمرار العمل بها مع تطبيق أعلى درجات الوقاية والرعاية الصحية للعاملين بالمواقع للحفاظ على سلامتهم.

وأوضحت في بيان مساء اليوم الأحد، أن الدولة تسير في اتجاهين في وقت واحد باستراتيجية شاملة تستهدف استمرار دفع عجلة الإنتاج والتشييد والبناء والسعي للانتهاء من خارطة تنفيذ المشروعات القومية في الوقت المحدد لها، في الوقت الذي وضعت فيه الدولة خطة عازمة لمواجهة فيروس كورونا، وتطبيق إجراءات احترازية مشددة لمواجهة هذا الوباء.

وأكدت أن الرئيس يولي اهتماما كبيرا ويصدر توجيهاته باستمرار للاطمئنان على العاملين سواء بمواقع المشروعات القومية، أو المصانع، ووقايتهم وحفظ سلامتهم، والزامهم بارتداء الكمامات أثناء العمل لتقليل فرص انتقال العدوى بينهم.

السيسي يوجه باستمرار العمل في المشروعات القومية الكبرى

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