أخبار مصر | برلمانية: أبطال جيل أكتوبر ضربوا أروع الأمثلة في البسالة والفداء

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: أبطال جيل أكتوبر ضربوا أروع الأمثلة في البسالة والفداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأت شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان قائلة: "جيل أكتوبر من رجال وأبطال قواتنا المسلحة حققت إنجازات لا يمكن إغفالها من أجل إعلاء سيادة واستقرار الدولة المصرية بتقديم أرواحهم فداءًا للوطن وضربوا أروع الأمثلة في البسالة والفداء والتضحيات".

وقالت خضير في بيان، مساء اليوم الاحد، إن الانتصار التاريخي الذي حققه جيل أكتوبر سيظل علامة بارزة في قلوب وعقول ووجدان المصريين جميعًا بكافة طوائفهم لأنه أعاد العزة والكرامة لمصر وللأمة العربية بأكملها، مُوجهة التحية لكل من شارك في هذا الانتصار التاريخي الذي لا يزال تتدارسه الأكاديميات العسكرية العالمية.

وأعربت عضو مجلس النواب، عن ثقتها التامة والكاملة في أبطال وبواسل القوات المسلحة المصرية على تحقيق الانتصار العظيم بالقضاء على ظاهرة الإرهاب الأسود الغاشم كما انتصر جيل أكتوبر بتحرير مصر.

وتحتفل مصر، اليوم الأحد، بالذكرى الـ47 لانتصار العاشر من رمضان، الموافق السادس من أكتوبر عام 1973، والذي يُمثل الانتصار الأعظم في تاريخ مصر، التى لم تكن مجرد حرب عابرة في تاريخ العسكرية المصرية المليئة بالبطولات، بل كانت حدثا فريدا من نوعه أثار العالم أجمع، حيث شهد هذا اليوم أكبر الانتصارات المصرية والعربية، وتمكن المصريون من عبور قناة السويس، أكبر مانع مائى فى العالم، وتحطيم دفاعات خط بارليف الحصينة. وتلّقى العدو ضربة قاسية تحطمت فيها أسطورة الجيش الذى لا يقهر.

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وبعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقيـة تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

وقال وزير الدفاع في برقيته: "يسعدني أن أهنئ سيادتكم بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان، الذى حققه جيل عظيم من رجال القوات المسلحة ببطولاتهم وتضحياتهم وكانوا قدوة في البسالة والفداء من أجل إعلاء الإرادة المصرية واسترداد العزة الوطنية".

وأضاف أن ذكرى هذا اليوم المجيد ستظل دائما مبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها، الذين توجوا كفاح شعب مصر ونضاله بإعلاء إرادته والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه بنصر مجيد حققوه في يوم العاشر من رمضان.

وتابع: "رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى المجيدة، يؤكدون وفاءهم للمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها في الدفاع عن الوطن وحماية شعبه ومقدساته وصون أمنه القومى، أعاد الله هذه الذكرى الخالدة على سيادتكم بكل الخير وعلى الوطن بكل اليمن والبركات وكل عام وسيادتكم بخير".