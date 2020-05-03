شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة وزيرة الصحة.. نصائح أحمد يونس للأطفال عن النظافة في «حلو بس» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تحدث الإعلامي أحمد يونس، عن أهمية النظافة، موجها العديد من النصائح للأطفال في هذا الشأن.
وأوضح «يونس» في برنامجه «حلو بس» الذي يقدمه على شاشة dmc، أن النظافة مهمة للغاية في تجنب الأمراض، لافتًا إلى أن غسل الأيدي قبل الأكل وبعده يساعد في الوقاية من البكتيريا والفيروسات الضارة، مشددًا على أهمية غسل اليدين بالطريقة الصحيحة للتخلص من كل الملوثات التي قد تكون قد علقت بها.
وعرض يونس خلال الحلقة، مقطع فيديو للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة حول الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، أوضح من خلاله أنه يتم غسل اليدين بالماء والصابون بطريقة دائرية، ثم غسل الأصابع وظهر اليد، ثم تشبيك اليدين حتى يصل الماء للأظافر، يليه غسل الإبهام بحركة دائرية، ثم باطن اليدين، إلى أن يتم شطف اليدين بالماء جيدا، ثم غلق الصنبور بمنديل وإلقاؤه في سلة المهملات دون لمسها.
وعن دور عمّال النظافة، وأهميتهم بالنسبة لنا، استضاف يونس، أحمد عبدالغني أحد العمَّال، الذي تحدث بدوره عن خطورة تجمع القمامة في الشوارع، موجها النصيحة للأطفال بعدم إلقاء المخلفات في الشوارع، للمحافظة على الصحة، وعلى الوطن ككل بأن يكون نظيفا وخاليا من القمامة والأمراض الناتجة عنها.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
6,465
-
تعافي
1,562
-
وفيات
429
كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة وزيرة الصحة.. نصائح أحمد يونس للأطفال عن النظافة في «حلو بس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.