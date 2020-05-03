شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة وزيرة الصحة.. نصائح أحمد يونس للأطفال عن النظافة في «حلو بس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث الإعلامي أحمد يونس، عن أهمية النظافة، موجها العديد من النصائح للأطفال في هذا الشأن.

وأوضح «يونس» في برنامجه «حلو بس» الذي يقدمه على شاشة dmc، أن النظافة مهمة للغاية في تجنب الأمراض، لافتًا إلى أن غسل الأيدي قبل الأكل وبعده يساعد في الوقاية من البكتيريا والفيروسات الضارة، مشددًا على أهمية غسل اليدين بالطريقة الصحيحة للتخلص من كل الملوثات التي قد تكون قد علقت بها.

وعرض يونس خلال الحلقة، مقطع فيديو للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة حول الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، أوضح من خلاله أنه يتم غسل اليدين بالماء والصابون بطريقة دائرية، ثم غسل الأصابع وظهر اليد، ثم تشبيك اليدين حتى يصل الماء للأظافر، يليه غسل الإبهام بحركة دائرية، ثم باطن اليدين، إلى أن يتم شطف اليدين بالماء جيدا، ثم غلق الصنبور بمنديل وإلقاؤه في سلة المهملات دون لمسها.

وعن دور عمّال النظافة، وأهميتهم بالنسبة لنا، استضاف يونس، أحمد عبدالغني أحد العمَّال، الذي تحدث بدوره عن خطورة تجمع القمامة في الشوارع، موجها النصيحة للأطفال بعدم إلقاء المخلفات في الشوارع، للمحافظة على الصحة، وعلى الوطن ككل بأن يكون نظيفا وخاليا من القمامة والأمراض الناتجة عنها.