شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم شهيد حادث بئر العبد الإرهابي على مدرسة بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأحد، القرار رقم (181) لسنة 2020 بإطلاق اسم الشهيد مجند محمد عوض عبدالحميد حواس، على مدرسة الونايسة الإعدادية التابعة لمركز اطسا، تخليداً لذكراه ووفاءً لما قدمه من بطولات وتضحيات في سبيل الوطن.

وأكد محافظ الفيوم أن مصر لا تنسى أبناءها الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، مشيراً إلى أن باب مكتبه مفتوح دائماً لأُسر الشهداء، وفاءً لما قدمه أبناؤهم من تضحيات في سبيل مصر.

وأشار المحافظ إلى أن يد الإرهاب الأسود لن تنال من أمن واستقرار مصر وعزيمة المصريين، بل تزيدهم قوة وإصراراً على اقتلاع الإرهاب من جذوره، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشهداء الأبرار وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.