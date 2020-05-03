شكرا لقرائتكم خبر عن ارتاح إنت وحقك جاي.. الجيش والشرطة يواصلان عمليات الثأر لأرواح الشهداء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أن يمر 24 ساعة على استشهاد 10 من رجال القوات المسلحة فى منطقة بئر العبد بشمال سيناء، كان القوات والمسلحة ووزارة الداخلية قد أعلنتا عن تنفيذ عدة عمليات للثأر لأرواح الشهداء.
القوات المسلحة نفذت عدد (22) مداهمة وعدد (16) عملية نوعية، بينما نفذت قوات وزارة الداخلية عمليات أخرى أسقطت فيها عدد من العناصر التكفيرية.
الفيديو التالى يرصد تفاصيل تلك العمليات ونتائجها.
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