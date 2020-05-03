شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام: البرامج الدينية فى رمضان جاءت بشكل يتناسب مع الشهر الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن تقارير لجان الرصد والمتابعة بالمجلس رصدت انخفاضاً فى حجم الملاحظات على الأعمال الدرامية وتدنى عدد المخالفات بها.

وأضاف المجلس فى تقريره الأول عن دراما رمضان والبرامج التى عرضت فى أول أسبوع من الشهر الكريم أنه تزايد المساحات التى خصصتها الشاشات هذا العام للبرامج الدينية والتى جاءت بشكل يتناسب مع الشهر الكريم وروحانياته، ويراعى الظروف التى تمر بها البلاد، حيث يتخطى نحو ربع المساحة الزمنية للبث فى بعض القنوات التابعة للتليفزيون المصرى وبعض القنوات الخاصة تتصدرها CBC ، ON ، DMC والحياة والمحور.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أكد تقديره للجهد المبذول من جانب صناع الدراما وحرصهم الواضح على الالتزام بالمعايير الصادرة من المجلس والتى تهدف لحماية حقوق المشاهدين.

ورأى المجلس، فى بيان له، أن هذا الأمر انعكس على أداء الشاشات خلال شهر رمضان والذى عرضت فيه أعمال درامية جديدة تليق بالمشاهدين، وعدد منها يعتبر أعمالا إبداعية راقية، مشيرا إلى أنه لذلك كانت الشاشات أكثر جذباً للمشاهدين بفضل الارتقاء بالأعمال الدرامية والتنوع فى محتواها والأفكار الجديدة التى ناقشتها ومنها ما يقدم لأول مرة على الشاشات بجرأة شديدة، ما يؤكد تجلى أجواء الفكر والإبداع التى نعيشها.