شكرا لقرائتكم خبر عن حاربه أردوغان لعلاج مرضاه بالمجان.. وفاة طبيب تركى متأثراً بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى أستاذ كلية الطب بجامعة اسطنبول وأحد أعضاء هيئة التدريس الدكتور مراد دلمنر بسبب فيروس كورونا، والذي عرف بـ "طبيب الفقراء" حيث كان يعالج الفقراء مجاناً، ومع ذلك تم فتح تحقيق بشأنه في عام 2004 بسبب أنه يعالج المواطنين ذوي الدخل المنخفض مجانًا.

ويعد الدكتور مراد دلمنر، هو أحد أعضاء هيئة التدريس المخضرمين في كلية الطب بجامعة إسطنبول كان يشرف على علاجة الطلبة بكلية الطب بجامعة اسطنبول.

وكتب عميد كلية الطب بجامعة اسطنبول الدكتور توفان توكاك العبارات التالية في تغريدة له على حسابه على تويتر: "لقد فقدنا معلمًا عزيزاً آخر بسبب عدوى فيروس كورونا. أستاذ دكتور مراد دلمنر ليرحمه الله والعزاء لنا جميعاً".

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ويذكر أنه كان قد فتح تحقيق ضد هو و 135 طبيب آخر حيث كان يعالج المرضى الفقراء مجاناً ما اعتبر مخالفاً للقانون، وطُلب من الأساتذة دفع إجمالي تكاليف العلاج البالغة 3 ملايين ونصف ليرة، كان نصيب ديون مراد دلمنر منها 500 ألف ليرة.

وقام الأطباء برفع الأمر إلى القضاء اللذين أتهموا بمعالجة المراضى الفقراء برأس المال العامل بالمستشفى، لتقررالمحكمة العليا أن الأطباء قد استخدموا هذه الأموال لعلاج المرضى الفقراء وأغلقت الملف.