شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى لـ"الخليج 365": أنا متواجد بمنزلى ولا صحة لتعرضى لحادث سير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، والرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسى بالبنك التجارى الدولى CIB، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إنه "لا صحة لما تردد خلال الساعات الماضية، حول تعرضى لحادث سير، حيث أتواجد بمنزلى ووسط أسرتى".

وترردت خلال الساعات الماضية عبر عدة منصات للتواصل الاجتماعى، شائعات تفيد بتعرض عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، والرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بالبنك التجارى الدولى CIB، لحادث سير، وهو ما نفاه الجناينى بنفسه.

Advertisements