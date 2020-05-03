شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى لـ"الخليج 365": أنا متواجد بمنزلى ولا صحة لتعرضى لحادث سير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، والرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسى بالبنك التجارى الدولى CIB، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إنه "لا صحة لما تردد خلال الساعات الماضية، حول تعرضى لحادث سير، حيث أتواجد بمنزلى ووسط أسرتى".
وترردت خلال الساعات الماضية عبر عدة منصات للتواصل الاجتماعى، شائعات تفيد بتعرض عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، والرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بالبنك التجارى الدولى CIB، لحادث سير، وهو ما نفاه الجناينى بنفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو الجناينى لـ"الخليج 365": أنا متواجد بمنزلى ولا صحة لتعرضى لحادث سير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.