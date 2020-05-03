شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على اعتماد حساب ختامى موازنة مجلس النواب 2018/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على اعتماد حساب ختامى موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2018/ 2019.

وبلغت الأجور وتعويضات العاملين بحساب ختامى موازنة مجلس النواب، 979 مليون و500 ألف جنيه، وهنا أوضح عبد العال، أنها لكل العاملين فى المجلس، فيما بلغ باب شراء السلع والخدمات 468 مليون و500 ألف جنيه، وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 26 مليون و628 ألف.

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كما وافق مجلس النواب على اعتماد حساب ختامى قطاع الأموال والأملاك بالعملة المحلية، وبلغت الإيرادات 29 مليون جنيه و128 ألف، وقال "عبد العال": "إيرادات تم تعظيمها ولم تمس إطلاقا بل تزيد"، كما وافق على اعتماد حساب ختامى قطاع الأموال والأملاك بالعملة الدولارية.