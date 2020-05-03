النص الكامل لكلمة رئيس الوزراء أمام البرلمان: نثق فى جدارة قواتنا المسلحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر"الخليج 365"، النص الكامل لبيان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، والذى قال فيه :"نثق فى جدارة وقوة رجال قواتنا المسلحة البواسل وبأقدام وعزيمة رجال شرطة مصر الاشداء الذين تحملوا على مدى سنوات امانة الدفاع عن الوطن فى مواجهة شراذم مارقة تساندها قوى خارجية تكيد لمصر وسيخيب الله مساعاهم وستحيا مصر دوما بأبنائها المخلصين فى أمن واستقرار". وأضاف "مدبولى": "إنكم تدركون جميعا حجم التهديدات والاضطرابات التى لا تزال تعانى منها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط". Advertisements وتوجه بخالص العزاء لجموع المصريين فى شهداء الوطن فى الحادث الإرهابى الخسيس الذى وقع قبل أيام فى بئر العبد من فئة باغية غادرة أزهقت الأرواح فى الشهر الكريم.

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