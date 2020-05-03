وحوش سيناء يثأرون للشهداء.. غدًا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها، أبطال القوات المسلحة والشرطة يواصلون دك معاقل الإرهاب.. وحوش سيناء يثأرون للشهداء.
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