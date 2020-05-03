شكرا لقرائتكم خبر عن وحوش سيناء يثأرون للشهداء.. غدًا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها، أبطال القوات المسلحة والشرطة يواصلون دك معاقل الإرهاب.. وحوش سيناء يثأرون للشهداء.

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أبطال القوات المسلحة والشرطة يواصلون دك معاقل الإرهاب.. وحوش سيناء يثأرون للشهداء

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