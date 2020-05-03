شكرا لقرائتكم خبر عن الحذر واجب.. جدل علمى حول نقل الأطفال لعدوى كورونا.. فما هى الحقيقة؟ فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل الأطفال لعدوى كورونا علامة استفهام جديدة فى مسلسل العدوى التى يسببها فيروس كورونا، حيث تتضارب الدراسات حول ذلك فهناك من يؤكد أن الأطفال معرضون للإصابة ونقل العدوى مثل البالغين وآخرين يرون أن الأطفال لا يمثلون خطورة على كبار السن عند الاختلاط بهم.
ويعرض الفيديو التالى كل ما تم تداوله عن هذه الحالة وتضارب الدراسات..
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