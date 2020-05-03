شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المرور تستقبل المواطنين لتجديد رخص السيارات بالتعقيم والكمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وحدات المرور، اليوم الاحد فى إستقبال المواطنين الراغبين فى تجديد رخص تسيير السيارات، حيث شهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء "الكمامات" والالتزام بالمسافات الآمنة، أثناء ترددهم على الوحدات حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.



المواطنين و الموظفين يلتزمون بارتداء الكمامات

وتم توفير البوابات الخاصة بالتعقيم بعدد من وحدات المرور، وتشهد الوحدات القيام بأعمال التطهير والتعقيم بصورة منتظمة قبل البدء فى إستقبال المواطنين وعلى مدار ساعات العمل وعقب، إنتهاء اليوم يتم تطهير الوحدات بشكلٍ كامل، بالإضافة إلى توفير المطهرات والكمامات للمواطنين أثناء ترددهم على الوحدات.

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تحذيرات للمواطنين

وجاء ذلك فى ضوء ما تقرر بدء العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية هذا الأسبوع إعتباراً من اليوم الأحد الموافق 3 الجارى حتى يوم الخميس الموافق 7 الجارى من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً لتجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تضمن سلامة المواطنين.