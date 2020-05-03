شكرا لقرائتكم خبر عن 99.65 % من طلاب الثانى الثانوى يؤدون اختبار اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى طلاب الصف الثانى الثانوى، اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر فى ثان أيام امتحانات نهاية العام الدراسى 2019/2020، والتى تستمر حتى 17 مايو 2020.

ونجح 571 ألفًا و691 طالبا/طالبة من طلاب الصف الثانى الثانوى فى تأدية امتحان اليوم، من إجمالى 573 ألفًا و677 طالب/طالبة بمختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 99.65 % من إجمالى عدد الطلاب.

وأدى الطلاب الاختبار على مجموعتين، ففى المجموعة الأولى (من 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا) نجح 285 ألفًا و431 طالب/طالبة من تأدية الامتحان من إجمالى 287 ألفًا و6 طالب/طالبة، وفى المجموعة الثانية (من 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا) نجح 286 ألفًا و260 طالب/طالبة من تأدية الامتحان من إجمالى 286 ألفًا و671 طالب/طالبة.

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ويؤدى طلبة الصفين الأول والثانى الثانوى امتحان نهاية العام الدراسى (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب فى الفصل الدراسى الثانى حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain

ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى امتحان مادة الأحياء يوم الأثنين الموافق 4 مايو 2020، بينما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى امتحان مادتى الأحياء (للشعبة العلمية) والفلسفة والمنطق (للشعبة الأدبية) يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2020.