شكرا لقرائتكم خبر عن منذ انطلاق «مشروعك» في بني سويف.. تمويل 9900 مشروع بـ 863 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن عدد المشروعات التي تم تمويلها عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية «مشروعك» منذ انطلاق المشروع في مايو 2015 وحتى الثاني من مايو الجاري 2020، بلغ 9900 مشروع بقيمة 863 مليونا و612 ألف جنيه، والتي وفرت 12 ألفًا و377 فرصة عمل.

وأشار محافظ بني سويف خلال تصريحات، الأحد، إلى أنه في العام الماضي 2019 فقط قد شهد تمويل 1632 مشروعا بقيمة 275 ملايين و600 ألف جنيه، والتي وفرت 2732 فرصة عمل، وذلك بزيادة قدرها 7% في قيمة القروض والتمويل مقارنة بعام 2018، والذي بلغت فيه قيمة القروض 255 ملايين و200 ألف جنيه.

وأكد محافظ بني سويف على أنه تم توفير منظومة عمل بالمحافظة متكاملة لدعم المبادرة وتعظيم الاستفادة منها، خاصة وأن المحافظة تنفذ خطة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال عدد من الخطوات العملية منها دعم جهود الجهات المعنية مثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير أعمال المنظومة بالجهاز، بجانب تنفيذ حزمة من البرامج التوعوية بالمشاركة مع المجتمع المدني بأهمية العمل الحر والإنتاج، وتم مؤخرا الإعلان عن استمارة تبيان واستطلاع رأي للاستفادة من أراء الشباب والمواطنين في دعم الاستراتيجية للنهوض بهذا القطاع وغيرها.

وأشار المحافظ إلى أن مبادرة مشروعك التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية يشارك في تنفيذها عدد من البنوك الوطنية بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين غير الموظفين، وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها بأنواعها من خلال تلك البنوك.