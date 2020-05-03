شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يدعو لصلاة جماعية وصيام يوم 14 مايو لرفع وباء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، أبناء الكنيسة في مصر إلى تخصيص يوم 14 مايو ليكون يوم صلاة وصوم لرفع الوباء العالمي لفيروس كورونا المستجد.

وقال البابا إن الدعوة تأتي تضامنا مع توصية قداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، ورسالة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، مشيرًا إلى أن الخميس 14 مايو سيكون يوم صلاة وصوم كل فرد في مكانه ليرفع الله هذا الوباء.

وأوصى البابا أتباع الكنيسة في مصر إلى الدعاء إلى الله أن يلهم العلماء لاكتشاف الدواء المناسب ليقضي عليه، وأن ينقذ العالم من التبعات الصحية والاقتصادية والإنسانية جراء انتشار هذا الوباء الخطير وتقدم كل القداسات في هذا اليوم على هذه النية الخاصة، ولأجل شفاء كل المرضى.