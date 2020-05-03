شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مركز تجميل غير مرخص ونفايات طبية خطرة داخل منشآت خاصة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن مفتشو العلاج الحر بالإدارة الصحية بفاقوس، الأحد، حملة مفاجئة على المراكز الطبية الخاصة، ومراكز التجميل، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وذلك في إطار إحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة» وضبط المخالف منها حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وبحسب بيان، الأحد، أسفرت جهود الحملة عن ضبط مركز للتجميل وعلاج البشرة يعمل بدون ترخيص، ودون اتباع السياسيات والمعايير الطبية الصحيحة، وذلك بعد ورود شكوى ضده وتمت الاستعانة بإحدى السيدات لحجز ميعاد بالمركز لصعوبة دخوله بدون حجز مسبق، وتم ضبط أجهزة للبشرة غير مرخصة ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحريز مستلزمات ومستحضرات تجميل غير مسجلة بوزارة الصحة، وتبين وجود عمالة غير مدربة وغير مصرح لها بمزاولة المهنة، وتحررت المحاضر اللازمة وتحريز المضبوطات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرير محضر جنح لإدارة منشأة طبية خاصة بدون ترخيص بقسم شرطة فاقوس.

وفي سياق متصل قام مفتشو العلاج الحر ومفتشي صحة البيئة بالإدارة الصحية بفاقوس، بتشكيل لجنة مشتركة، لشن حملة أخرى على المنشآت الطبية، بعد ورود معلومات تفيد وجود نفايات طبية خطرة ملقاة في الشوارع العامة، وتم ضبطها بحوزة بعض الأشخاص جامعي القمامة، وضبط ٢ منشأة طبية «خاصة» مخالفة عبارة عن معمل تحاليل طبية، وعيادة أسنان، بهما نفايات طبية خطرة، وتم التحفظ عليها والاتصال بالشرطة، التي تواجدت على الفور لمعاونة اللجنة، والتحفظ على المخالفين، وعرضهم على النيابة العامة لعمل اللازم، وتحرر ٣ محاضر بقسم شرطة فاقوس.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل المشارك في الحملة من مفتشي العلاج الحر، ومفتشي صحة البيئة، ورجال الشرطة بفاقوس، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.