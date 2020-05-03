وفاة نجل رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

توفى "أمير" نجل الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، في مستشفى مصر الدولي، بعد صراع مع المرض.

وأدى العبد صلاة الجنازة على نجله داخل المستشفى، بصحبة بعض من أسرته، وتوجهوا جميعًا إلى مدافن الأسرة بمحافظة دمياط.

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ويبلغ أمير 27 عامًا ويعمل في هيئة النيابة الإدارية.

في الوقت نفسه، تقدم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وجميع العاملين بدار الإفتاء المصرية، بأحر التعازي والمواساة للدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، في وفاة نجله االمستشار أمير العبد.

ودعا مفتي الجمهورية، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورحمته.