"أفريقية ودفاع النواب" توافقان على معاهدة إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة لشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء كمال عامر، خلال اجتماعهما اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسـنة 2020 بشأن الموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، المُعتمدة فى أنجمينا (تشـاد) بتاريخ 16/ 2/ 2013.

ووفقًا للاتفاقية يعمل التجمع في مجالين رئيسيين هما الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة، سعيًا لتحقيق عدد من الأهداف، وهي المحافظة على السلم والأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، وتعزيز الحوار السياسي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والجرائم المرتبطة بها كالاتجار في المخدرات والأسلحة والبشر وغسيل الأموال والإرهاب.

ويهدف تجمع دول الساحل والصحراء إلى مكافحة التصحر والجفاف والتغيرات المناخية، والتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والاجتماعي والثقافي، وتنمية البنى التحتية، وتشجيع حرية تنقل الأشخاص والممتلكات والخدمات.

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ووفقًا للمعاهدة تلتزم الدول الأعضاء بمبادئ المساواة والترابط والتضامن والتعاون وعدم الاعتداء والتسوية السلمية للخلافات فيما بينها، فضلًا عن مبادئ الاعتراف بحقوق الإنسان والشعوب والاعتراف بسيادة القانون واحترامه، بالإضافة إلى تعزيز نظام الحكم الديمقراطى والحفاظ عليه وحفظ السلم والاستقرار الإقليمي.

ويتم تفعيل هذه المبادئ من خلال التزام الدول الأعضاء بمنع استخدام أراضيها في أي أنشطة مُوجهة ضد السيادة الوطنية للدول الأعضاء في التجمع، ومراجعة الميثاق الأمني المُنقح بواسطة الدول الأعضاء بالتجمع، لضمان السلم والاستقرار، وتبادل المساعدة عند الضرورة وتنسيق مواقفهم قدر المُستطاع حول القضايا الكُبرى في القطاعات ذات الصلة بأنشطة التجمع.

وتلتزم الدول الأعضاء بالتجمع أيضا بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عضو أخرى، والامتناع عن اتخاذ أي تدابير من شأنها أن تُعيق تحقيق أهداف التجمع، ومنح التتجمع وموظفيه الامتيازات والحصانات التي أقرتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.