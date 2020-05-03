ضبط 3 أشخاص سرقوا أجزاء كوبري تحت الإنشاء في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 3 أشخاص لقيامهم بسرقة كميات من الأجزاء الحديدية من موقع أحد الكباري تحت الإنشاء.
البداية، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط (سائق، مقيم بدائرة القسم) حال استقلاله سيارة "ربع نقل" مُحمل عليها كمية من مفصلات وأجزاء حديدية.
بمناقشة المتهم عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل موقع إنشاء أحد الكباري بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" بالاشتراك مع آخر (خفير بذات الكوبري، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) وأمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وأقر بسابقة قيامهما بسرقة كمية من مفصلات وأجزاء حديدية خاصة بذات الكوبري وقيامهما بالتصرف فيها بالبيع لعميلهما (صاحب مخزن خردة كائن بدائرة القسم)، تم ضبطه وعثر بداخل المخزن على كمية من الحديد والمفصلات وزنت حوالي 3 طن، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها.
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