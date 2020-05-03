محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: جهود متواصلة تبذلها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة؛ لفرض السيطرة الأمنية بالشارع الجيزاوي، والتصدي لمروجي المواد المخدرة وحائزي السلاح بدون ترخيص. خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية أسفرت جهود ضباط مكافحة المخدرات بالقطاع بقيادة العقيد محمد حامد عن ضبط 20 قضية بينها 19 اتجارا في المخدرات. Advertisements وبلغ إجمالي المضبوطات (1305 جرامات حشيش - 56 قرصا مخدرا - 40 جرام هيروين - 130 جرام شادو - 120 جرام من مخدر البودر- 250 جرام بانجو - 490 جرام من مخدر الإستروكس). في مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط متهمين اثنين بحوزتهما بندقية خرطوش "بامب أكشن" وفرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم وطبنجة عيار9مم. تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأحالها اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر حملة الـ24 ساعة.. القبض على 19 مروجا للمخدرات وضبط 3 قطع سلاح بالجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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