مصدر: ترخيص 10308 سيارات وموتسكلات في أول يوم عمل لوحدات المرور



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

استقبلت وحدات المرور، اليوم الأحد، راغبى تجديد تراخيص السيارات مع الاتلتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.

وقال مصدر أمني مسؤول إنه تم ترخيص 10308 مركبات "سيارة - دراجة بخارية بمختلف وحدات المرور بمحافظات الجمهورية.

وحدات المرور فتحت أبوابها، اليوم، أمام المواطنين الراغبين فى تجديد رخص تسيير السيارات، وشهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.

وتم توفير البوابات الخاصة بالتعقيم بعدد من وحدات المرور، فضلا عن أعمال التطهير والتعقيم بصورة منتظمة قبل البدء في استقبال المواطنين وعلى مدار ساعات العمل وعقب انتهاء اليوم يتم تطهير الوحدات بشكلٍ كامل، بالإضافة إلى توفير المطهرات والكمامات للمواطنين أثناء ترددهم على الوحدات.