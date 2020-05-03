الشرطة في أبريل.. يد تطبق الحظر وأخرى تسهر على أمن المواطن (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر أبريل الماضي، واصلت خلالها تنفيذ الخطة الشاملة التي تتبعها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد جنبا إلى إحكام السيطرة الأمنية على كافة أنحاء البلاد.
نجاحات كبيرة حققتها الحملات بمشاركة قوات الأمن المركزي في إطار مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.
قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية أعد مقطع فيديو يرصد أبرز النتائج التي حققتها الحملات خلال الشهر المنقضي.
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