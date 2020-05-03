"ذبحه وربطه بالحبل ".. الداخلية تكشف لغز مقتل بقال داخل منزله في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، غموض مقتل أحد المواطنين وسرقته وتمكنت من ضبط المتهم.

تبلغ لمركز شرطة الفشن بمديرية أمن بنى سويف من أهالي قرية شنرا بدائرة المركز بالعثور على جُثة (بقال- مقيم بذات القرية) بداخل غرفة مُلحقة بمحل بقالة خاص به مسجاة على ظهرها موثوق اليدين وبها جروح قطعية بالوجه والرأس وجرح غائر بالرقبة وسلامة جميع منافذ الغرفة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة (عامل- مقيم بذات القرية).

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة وقرر أنه نظراً لكونه جار للمجني عليه وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية فعقد العزم على قتله وسرقته.

وأضاف المتهم أنه في سبيل تنفيذ مخططه الإجرامي أعد قطعة حديد وحبل وبتاريخ الواقعة توجه لمنزل المجني عليه حيث قام الأخير باستضافته وحال قيامه بإعداد مشروب له باغته وتعدى عليه بالضرب على رأسه بالقطعة الحديدية فقاومه المجني عليه وحاول الإمساك به فاستل سكين من الغرفة وتعدى عليه بالضرب بها محدثاً إصابته التي أودت بحياته، وعقب ذلك قام بإيثاقه بالحبل واستولى على (مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، 12 علبة سجائر).

وتم بإرشاد المتهم ضبط السكين المستخدمة في ارتكاب الواقعة والهاتفين المستولى عليهما، وقرر المتهم بإنفاقه المبلغ المالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.