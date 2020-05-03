أخبار مصر | 99.65 % من طلاب ثانية ثانوي يؤدون اختبار اللغة الأجنبية إلكترونيًا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 99.65 % من طلاب ثانية ثانوي يؤدون اختبار اللغة الأجنبية إلكترونيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في ثان أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 17 مايو 2020.

ونجح 571 ألفًا و691 طالب/طالبة من طلاب الصف الثاني الثانوي في تأدية امتحان اليوم، من إجمالي 573 ألفًا و677 طالبطالبة بمختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 99.65 % من إجمالي عدد الطلاب.

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وأدى الطلاب الاختبار علي مجموعتين، ففي المجموعة الأولي (من 9 صباحًا حتي 12 ظهرًا) نجح 285 ألفًا و431 طالبطالبة من تأدية الامتحان من إجمالي 287 ألفًا و6 طالبطالبة، وفي المجموعة الثانية (من 12 ظهرًا حتي 3 عصرًا) نجح 286 ألفًا و260 طالبطالبة من تأدية الامتحان من إجمالي 286 ألفًا و671 طالبطالبة.

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: (اضغط هنا)

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الأحياء يوم الأثنين الموافق 4 مايو 2020، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادتي الأحياء (للشعبة العلمية) والفلسفة والمنطق (للشعبة الأدبية) يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2020.