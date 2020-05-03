أخبار مصر | وزير التعليم العالي يرأس اجتماع الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالي يرأس اجتماع الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واطمأن "عبدالغفار" على سير العمل بالمدينة في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة في تلك الفترة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19).
وأشار إلى أهمية مدينة الأبحاث العلمية كمركز لربط البحوث العلمية بالمجتمع، موضحًا حرص الدولة على تذليل كافة العقبات التي تواجه الباحثين.
ومن ناحيتها استعرضت د. مها الدملاوي، الإجراءات التي تم اتخاذها، والخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث، واللجان العلمية الدائمة للترقي بالهيئة العامة لمدينة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، والتي يبلغ عددها 12 لجنة علمية طبقًا للتخصصات الموجودة في المدينة.
خروج 62 مصابا بكورونا من مستشفيات العزل
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.
تسجيل 298 إصابة بكورونا و9 حالات وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكورونا 6193 حالة و415 وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.