أخبار مصر | وزير التعليم العالي يرأس اجتماع الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالي يرأس اجتماع الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا ظهر اليوم، مع مجلس إدارة الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، ظهر اليوم الأحد، عبر "الفيديو كونفرانس"، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير للبحث العلمي، ود. مها الدملاوي مدير المدينة، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر الفيديو كونفرانس.



واطمأن "عبدالغفار" على سير العمل بالمدينة في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة في تلك الفترة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19).



وأشار إلى أهمية مدينة الأبحاث العلمية كمركز لربط البحوث العلمية بالمجتمع، موضحًا حرص الدولة على تذليل كافة العقبات التي تواجه الباحثين.

وأكد خلال تلك الجلسة، أهمية توحيد الجهود لخدمة البحث العلمى، وربطه بخطة التنمية المستدامة للدولة، وأوصى بضرورة الاهتمام بجودة الأبحاث العلمية، ورفع كفاءة مخرجات البحث العلمي، وأن تكون المدينة مكان لجذب الباحثين لنشر أبحاثهم العلمية.

ومن ناحيتها استعرضت د. مها الدملاوي، الإجراءات التي تم اتخاذها، والخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث، واللجان العلمية الدائمة للترقي بالهيئة العامة لمدينة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، والتي يبلغ عددها 12 لجنة علمية طبقًا للتخصصات الموجودة في المدينة.

