أخبار مصر | "العدل": افتتاح 8 مكاتب للشهر العقاري والتوثيق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "العدل": افتتاح 8 مكاتب للشهر العقاري والتوثيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
والمكاتب الجديدة هي: "مأمورية شهر عقاري الغنائم بمحافظة أسيوط، مأمورية توثيق الغنائم بمحافظة أسيوط، فرع توثيق بلبيس بمحافظة الشرقية، فرع توثيق التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، فرع توثيق بلقاس بمحافظة الدقهلية، فرع توثيق دكرنس بمحافظة الدقهلية، فرع توثيق المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وفرع توثيق كفر الزيات بمحافظة الغربية"
وذكرت وزارة العدل، في بيان اليوم الأحد، أن هذه المقار تم رفع كفاءتها من النواحي الإنشائية وميكنتها بالكامل، وتحويل فرع التوثيق منها للعمل بنظام الشباك الواحد، حث تعمل آليه المكينة على تغلب علب بعض المشاكل التي كان يعاني منها المواطنين سابقًا، مثل كثرة وبطء الإجراءات ومحدودية العمالة وإهدار الوقت.
ولفتت إلى أن هذه المقار تستخدم وسائل التكنولوجيا المساعدة مما يسهم في دقة وانتظام العمل ويساعد الموظف على آداء مهامه الوظيفية في أسرع وقت بما ييسر الخدمة للمواطنين وينجز أعمالهم.
كما أتاحت وزارة العدل، بدءا من اليوم، للمواطنين الذين بيدهم توكيلات مميكنة مُكنة إلغائها، إذا ما رغبوا في ذلك من أي فرع توثيق مميكن على مستوى الجمهورية، دون إلزام بأن يكون إلغاء التوكيل المميكن من الفرع الذي أصدره كما كان متبعًا من قبل تيسيرًا عليهم، وتلك تزامنا مع خطة وزارة العدل في تطوير وميكنة قطاعاتها المختلفة والاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وللحفاظ علس سلامة المواطنين.
خروج 62 مصابا بكورونا من مستشفيات العزل
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.
تسجيل 298 إصابة بكورونا و9 حالات وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكورونا 6193 حالة و415 وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.