أخبار مصر | "العدل": افتتاح 8 مكاتب للشهر العقاري والتوثيق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "العدل": افتتاح 8 مكاتب للشهر العقاري والتوثيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجاء ذلك وفق خطة وزارة العدل بلتوسع الجغرافي والتطوير والميكنة لمكاتب الشهر العقاري والتوثيق. والمكاتب الجديدة هي: "مأمورية شهر عقاري الغنائم بمحافظة أسيوط، مأمورية توثيق الغنائم بمحافظة أسيوط، فرع توثيق بلبيس بمحافظة الشرقية، فرع توثيق التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، فرع توثيق بلقاس بمحافظة الدقهلية، فرع توثيق دكرنس بمحافظة الدقهلية، فرع توثيق المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وفرع توثيق كفر الزيات بمحافظة الغربية" وذكرت وزارة العدل، في بيان اليوم الأحد، أن هذه المقار تم رفع كفاءتها من النواحي الإنشائية وميكنتها بالكامل، وتحويل فرع التوثيق منها للعمل بنظام الشباك الواحد، حث تعمل آليه المكينة على تغلب علب بعض المشاكل التي كان يعاني منها المواطنين سابقًا، مثل كثرة وبطء الإجراءات ومحدودية العمالة وإهدار الوقت.

افتتحت وزارة العدل، اليوم الأحد، 8 مكاتب للشهر العقاري والتوثيق في بعض المحافظات، لتقديم خدمات ميسرة للمواطنين بأقصى سرعة وأقل جهد وذلك لتحقيق المصلحة العامة.

ولفتت إلى أن هذه المقار تستخدم وسائل التكنولوجيا المساعدة مما يسهم في دقة وانتظام العمل ويساعد الموظف على آداء مهامه الوظيفية في أسرع وقت بما ييسر الخدمة للمواطنين وينجز أعمالهم.