أخبار مصر | "التنمية المحلية" تواصل إزالة التعديات على أملاك الدولة

في ظل جهود التنمية المحلية لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والبناء المخالف والعشوائي والبناء على الأراضي الزراعية، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، من خلال التصدي بكل حسم لمحاولات بعض المواطنين بالتعديات واستغلال الظروف التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية، في أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بمختلف محافظات الجمهورية، جهودها بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون.

وصرح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بأنّه تلقى تقريرا اليوم من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، عن النجاحات التي حققتها المحافظات منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء في 25 مارس الماضي.

وأكد "شعراوي" أن الدولة نجحت خلال الأربع أيام الماضية، وقامت باستراداد 300 ألف متر مربع من أملاك وأراضي الدولة، بعد التعدي عليها بمختلف محافظات الجمهورية، بإقامة مبان وأسوار عليها، إذ جرى تنفيذ 447 حالة إزالة لتلك التعديات وإستردادها كاملة.

وأشار التقرير، إلى أنّ المحافظات نجحت في إزالة 3553 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة حتى 2 مايو الحالي.

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كما نجحت الأجهزة التنفيذية بإزالة 129 حالة تعد بالزراعة على أراضى أملاك الدولة على مساحة 384 فدانا، ليصل إجمالي الإزالات 778 بعد التعدي عليها من المواطنين بالزراعة وذلك على مساحة 7499 فدانا.

وقال: أنه جرى إزالة 4675 حالة لمخالفات البناء على مساحة 477 ألف متر مربع، وإزالة 1258 حالة إزالة لتعديات بالبناء على 300 فدان أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين، ليصل إجمالي الإزالات لـ9231 إزالة على مساحة 2170 فدانا.

وشدد وزير التنمية المحلية، على تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء خلال عمليات إزالة التعديات، وألا تقتصر الإزالة على هدم عمود أو اثنين من المبنى المخالف، لكن لابد من تسويته بالأرض خلال الإزالات حتى لا يتم إعادة المخالفات مرة أخرى.

ونوه "شعراوي"، بضرورة استمرار عمل الأجهزة المحلية بقوة في هذا الملف المهم، للحفاظ على حقوق الدولة وعدم ترك أي مخالفة، والتصدي بقوة وحسم لأي تعديات، وفي ظل الدعم الذي تقدمه القيادة السياسية والمتابعة اليومية لرئيس مجلس الوزراء لجهود المحافظات.

وشكر وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية، بما حققته المحافظات من جهود كبيرة في استرداد حقوق الدولة كاملة فيما يخص التعديات على أملاك وأراضي الدولة خلال الفترة الماضية.