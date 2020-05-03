أخبار مصر | انفجار ماسورة في المطرية والدفع بـ٣ سيارات لشفط المياه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر انفجار ماسورة في المطرية والدفع بـ٣ سيارات لشفط المياه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

المطرية بالقاهرة،

عند بنزينة التعاون امتداد شارع التروللي،

وسط استغاثات برئيس الحي.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا تظهر، انفجار ماسورة مياه وغرق شوارع حي

ومن ناحيته، قال اللواء حسام حبيب، رئيس حي المطرية، في تصريحات صحفية: إن هناك انفجار ماسورة مياه قطرها 1200 مم، مؤكدًا أنه تم كسرها بسبب أعمال حفر والتطوير بالمنطقة.

وأضاف أنه تم الدفع بـ3 سيارات شفط مياه والدعم بـ3 سيارات آخرين، وأن طقم الصيانة من شركة المياه بمحافظة القاهرة متواجد مكان كسر المساورة لإصلاحها.

وتابع رئيس حي المطرية، أنه تم قطع المياه عن المنطقة بالكامل، وسيتم إعادة المياه تدريجيًا قبل ساعة الفطار.

واستغاث الأهالي في مقطع الفيديو المتداول لانفجار ماسورة مياه بالمطرية، من انفجار الماسورة والذي أدى إلى غرق الشوارع وانفجارها بشكل مرعب.

وطالب المواطنون، رئيس حي المطرية التحرك فورًا للسيطرة على الوضع، مرددين في الفيديو: "هنغرق".