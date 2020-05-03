أخبار مصر | انفجار ماسورة في المطرية والدفع بـ٣ سيارات لشفط المياه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر انفجار ماسورة في المطرية والدفع بـ٣ سيارات لشفط المياه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن ناحيته، قال اللواء حسام حبيب، رئيس حي المطرية، في تصريحات صحفية: إن هناك انفجار ماسورة مياه قطرها 1200 مم، مؤكدًا أنه تم كسرها بسبب أعمال حفر والتطوير بالمنطقة.
وأضاف أنه تم الدفع بـ3 سيارات شفط مياه والدعم بـ3 سيارات آخرين، وأن طقم الصيانة من شركة المياه بمحافظة القاهرة متواجد مكان كسر المساورة لإصلاحها.
وتابع رئيس حي المطرية، أنه تم قطع المياه عن المنطقة بالكامل، وسيتم إعادة المياه تدريجيًا قبل ساعة الفطار.
واستغاث الأهالي في مقطع الفيديو المتداول لانفجار ماسورة مياه بالمطرية، من انفجار الماسورة والذي أدى إلى غرق الشوارع وانفجارها بشكل مرعب.
وطالب المواطنون، رئيس حي المطرية التحرك فورًا للسيطرة على الوضع، مرددين في الفيديو: "هنغرق".
خروج 62 مصابا بكورونا من مستشفيات العزل
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.
تسجيل 298 إصابة بكورونا و9 حالات وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكورونا 6193 حالة و415 وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.