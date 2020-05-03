مصر | نشرة حوادث الخليج 365: عودة وحدات المرور للعمل.. وبلاغ من الفنان عمرو عبد الجليل للنائب العام

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: عودة وحدات المرور للعمل.. وبلاغ من الفنان عمرو عبد الجليل للنائب العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

"الكمامة إجباري".. وحدات المرور تبدأ استقبال راغبي تجديد رخص تسيير المركبات



بدأت وحدات المرور على مستوى الجمهورية اليوم الأحد، في استقبال المواطنين الراغبين في تجديد رخص تسيير مركباتهم، وقد شهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بإرتداء "الكمامات" والإلتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصًا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا



تأجيل تجديد حبس 30 متهم بـ "طلائع حسم الإرهابية" لـ 10 مايو



قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار معتز خفاجى تأجيل نظر تجديد حبس 30 متهمًا في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم "طلائع حسم الإرهابية".. لجلسة 10 مايو الجاري. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار معتز خفاجى تأجيل نظر تجديد حبس 30 متهمًا في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم "طلائع حسم الإرهابية".. لجلسة 10 مايو الجاري. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا بلاغ للنائب العام ضد منتحل شخصية الفنان عمرو عبدالجليل Advertisements تقدم شعبان سعيد المحامي بالنقض، وكيلا عن الفنان عمرو عبد الجليل، ببلاغ للنائب العام، ضد مجهول، وذلك لوجود حساب بإحدي مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، ويحمل أسمه وصورته الشخصية، ويتحدث علي لسانه ويتابعه الآلآف اعتقادا منهم بأنه الفنان عمرو عبد الجليل، بالرغم من أنه لا يمتلك حسابات علي أي موقع من مواقع التواصل الإجتماعي. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا 9 مايو.. أولى جلسات محاكمة سما المصرى بالتحريض على الفجور قرر المستشار رامى عباس رئيس الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن وشهرتها سما المصري والمتهمة بالتحريض على الفسق والفجور.. وذلك تأجيلًا إداريًا لجلسة 9 مايو الجارى تطبيقا للقرار رقم 113 لسنة 2020 والصادر من محكمة استئناف القاهرة تماشيا مع التوجيهات الصحية والاجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية في هذة المرحلة.. والذي أقر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والاسرة والجنائية إداريًا وتحديد جلسات تالية مناسبة تجنبا لحضور وتزاحم المتقاضيين تحقيقا للهدف المبين بصدر هذا القرار.. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تأجيل دعاوى وقف برنامج "رامز مجنون رسمي" لـ6 مايو



قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعويين مقامتين لوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منع بيع ترددات شركة "MBC"، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها، وقف بث برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على ترددات النايل سات، لجلسة 6 مايو الجاري.

ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا