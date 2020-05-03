مصر | في مداهمات أمنية بالجيزة.. سقوط 19 "ديلر" وضبط أسلحة نارية وذخائر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر في مداهمات أمنية بالجيزة.. سقوط 19 "ديلر" وضبط أسلحة نارية وذخائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في حملة أمنية وجهتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

Advertisements

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 20 متهما، من بينهم 19 اتجار، تعاطي، عُثر بحوزتهم 1305 جرام حشيش، 65 أقراص مخدرة، 490 جرام إستروكس، 40 جرام هيروين، 250 جرام بانجو، 130 جرام شادو، 120 جرام بودر، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط بندقية خرطوش بامب اكشن، فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم، طبنجة عيار 9مم.

وفي نفس السياق وجهت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملات في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 41 متهم من بينهم 40 اتجار، تعاطي، عُثر بحوزتهم على 1315 جرام حشيش 425 أقراص مخدرة، 585 جرام إستروكس، 234 جرام هيروين، 250 جرام بانجو، 65 جرام شادو، جرام بودر، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 7 متهمين، 7 دفاع عن النفس، وضبط بحوزتهم بندقية خرطوش بامب اكشن، 3 فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم، 2 طبنجة عيار 9مم، 3 بندقية الية عيار 7.62x39 مم، 120 طلقة مختلفة الأعيرة.

وفي وقت سابق، وجهت حملات لمداهمة الأوكار الإجرامية، على مستوي المحافظة، أسفرت جهودها في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضُبط 41 متهم من بينهم 39 اتجار، 2 تعاطى، عثر بحوزتهم 1420 جرام حشيش، 250 أقراص مخدرة، 610 جرام استروكس، 180 جرام الشادو، 325 جرام البودر، 20 جرام بانجو، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية ضُبط 12 قضية دفاع عن النفس عثر بحوزتهم على 2 طبنجة عيار 9مم، 8 فرد خرطوش محلي الصنع، 24 طلقات مختلفة الاعيرة، بندقية خرطوش بامب أكشن، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة لتتولى النيابة العامة التحقيقات.