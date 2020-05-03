مصر | بعد استئناف العمل بالمرور.. تجديد ترخيص 10308 مركبات اليوم (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد استئناف العمل بالمرور.. تجديد ترخيص 10308 مركبات اليوم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت وحدات المرور، اليوم، أعدادا كبيرة من المواطنين الراغبين في تجديد رخص المركبات الخاصة بهم وكذلك المستخرجين الجدد لأول مرة للرخص، وبلغ عدد الرخص المجددة اليوم، ١٠٣٠٨، على مستوى الجمهورية سواء كانت رخص " سيارة - دراجة بخارية".

جاء ذلك في ضوء ما تقرر ببدء العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية هذا الأسبوع اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 3 الجاري حتى يوم الخميس الموافق 7 الجاري من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً لتجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تضمن سلامة المواطنين.

وبدأت وحدات المرور اليوم في استقبال المواطنين الراغبين في تجديد رخص تسيير مركباتهم، وقد شهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء "الكمامات" والالتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصًا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.

هذا وقد تم توفير البوابات الخاصة بالتعقيم بعدد من وحدات المرور، وتشهد الوحدات القيام بأعمال التطهير والتعقيم بصورة منتظمة قبل البدء في استقبال المواطنين وعلى مدار ساعات العمل وعقب، انتهاء اليوم يتم تطهير الوحدات بشكلٍ كامل، بالإضافة إلى توفير المطهرات والكمامات للمواطنين أثناء ترددهم على الوحدات.

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وفي سياق متصل، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 188 قطعة سلاح ناري، 208 قضية مخدرات وتنفيذ 78179 حكما قضائيا متنوعا.

ونجحت في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، في ضبط (188 قطعة سلاح ناري، بحوزة 155 متهم) وذلك على النحو التالي: رشاش جرينوف، (16) بندقية آلية، (37) بندقية خرطوش، (12) طبنجة، (122) فرد محلي، (295) طلقة مختلفة الأعيرة، (25) خزينة متنوعة، (203) قطعة سلاح أبيض.

وتمكنت فى مجال تنفيذ الأحكام، من تنفيذ (78179) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي: (352) حكم جناية، (22687) حكم حبس جزئي، (4582) حكم حبس مستأنف، (39268) حكم غرامة، (11290) حكم مخالفة.

واستطاعت فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، من ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (8) متهمين إرتكبوا (16) حادث متنوع، بينما فى مجال ضبط قضايا المخدرات، قامت بضبط (208) قضية مخدرات بحوزة (235) متهم، ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر البانجو وزنت ( 14،555 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (16،429 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (2،788 كيلوجرام )، كمية من مخدر الأفيون وزنت (15 جراما)، كمية من مخدر الشابو وزنت (185 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2،5 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (110 جرامات)، (3437) قرصا مخدرا.

وأثمرت الحملات في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، عن ضبط (41) متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط (17) متهما لممارستهم أعمال البلطجة وعن مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، قامت بصبط (186) دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تمت إعادة (سيارة- 2 دراجة نارية).