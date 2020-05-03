شكرا لقرائتكم خبر عن صرف دفعة جديدة من تعويضات «منازل المرحلة الرابعة» لـ15 مواطنًا برفح (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء، الأحد، صرف دفعة جديدة من التعويضات المالية الخاصة بالمنازل للمرحلة الرابعة وما بعدها بالشريط الحدودي بمدينة رفح، لعدد 15 مواطنًا من أهالي مركز ومدينة رفح.

وقال العميد مصطفي محمد مصطفي، رئيس مركز ومدينة رفح، في تصريحات صحفية، الأحد، إنه تم دفع مبالغ التعويضات للمواطنين على الحسابات الخاصة بهم في البنك، وتاريخ استحقاق الصرف لتلك المبالغ يوم الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى أن مبالغ التعويضات تتراوح ما بين 50 ألف إلى 200 ألف جنيه طبقًا للمساحة المحصورة والمواد المستخدمة في البناء.

بدوره، وجه اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بسرعة صرف التعويضات المقررة للمواطنين المضارين جراء الحرب على الإرهاب، سواء للأراضي الزراعية أو للمباني بعد استيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة بمدن رفح والشيخ زويد والعريش.

وأشار المحافظ إلى تخصيص مبلغ 332 مليون جنيه بمديرية الزراعة لصرف التعويضات عن الأشجار التي أضيرت، ومبلغ 58 مليون جنيها بمجلس مدينة العريش، ومبلغ 50 مليون جنيها في مجلس مدينة الشيخ زويد، ومبلغ 517 مليون جنيها في مجلس مدينة رفح للصرف منها للمواطنين المضارين بعد استكمال الأوراق والإجراءات المطلوبة للصرف.